В окупованому Криму почнуть стягувати туристичний збір

Алушта, Судак, Феодосія і Ялта погодилися на введення курортного збору з травня 2019 року.

Про це повідомив так званий міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко, передає російський "Інтерфакс".

"Курортний збір становитиме 10 рублів. Він буде введений в чотирьох муніципалітетах: Ялта, Алушта, Судак і Феодосія. Період справляння - з 1 травня по 30 вересня. Це експеримент. Його метою є розуміння фінансових механізмів та їх ефективності", - сказав він.

Курортний збір з приїжджаючих на відпочинок туристів планувалося ввести з травня 2018 року. В експерименті погодилися брати участь Алушта, Євпаторія, Саки, Судак, Феодосія, Ялта і Чорноморський район.

У квітні 2018 року експеримент відклали на рік - на травень 2019 року.

Так звана влада Криму планує використовувати цей час для формування реєстру операторів курортного збору, розробки та впровадження системи обліку його платників, законодавчого врегулювання відповідальності за відмову від сплати грошей.

Економічна правда