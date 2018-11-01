Меркель заявляє, що розглядає "Північний потік-2" не так критично, як Київ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ і виступає за збереження транзиту газу по території України після 2019 року.

Про це вона сказала на зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм і главами парламентських фракцій і груп, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії у України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", - сказала вона.

Вона зазначила, що переговори по "Північному потоку-2" ведуться і з Росією, і з Єврокомісією.

"Мова йде про створення транзитного договору. Ми хочемо, щоб Україна залишилася важливою транзитною країною", - підкреслила Меркель.

Канцлер відзначила, що крім "Північного потоку" існує ще "Турецький потік".

"Таким чином газові потоки розширюються з боку Росії в Європейський Союз, але це не означає, що ми хочемо відкинути транзитну роль України. Я думаю, що доходи від транзиту газу є надзвичайно важливими для бюджету України", - сказала вона.

Меркель зазначила, що стратегічне думку України в питанні "Північного потоку-2" Берлін "дуже серйозно сприймає".

Ще в травні 2018 Меркель відзначала, що ФРН розглядає "Північний потік-2" як комерційний проект, але потрібно подумати про гарантії для України.

Економічна правда