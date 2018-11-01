Всі розділи
Укр / Рус

Меркель заявляє, що розглядає "Північний потік-2" не так критично, як Київ

Четвер, 1 листопада 2018, 20:05

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ і виступає за збереження транзиту газу по території України після 2019 року.

Про це вона сказала на зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм і главами парламентських фракцій і груп, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії у України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", - сказала вона.

Вона зазначила, що переговори по "Північному потоку-2" ведуться і з Росією, і з Єврокомісією.

"Мова йде про створення транзитного договору. Ми хочемо, щоб Україна залишилася важливою транзитною країною", - підкреслила Меркель.

Канцлер відзначила, що крім "Північного потоку" існує ще "Турецький потік".

"Таким чином газові потоки розширюються з боку Росії в Європейський Союз, але це не означає, що ми хочемо відкинути транзитну роль України. Я думаю, що доходи від транзиту газу є надзвичайно важливими для бюджету України", - сказала вона.

Меркель зазначила, що стратегічне думку України в питанні "Північного потоку-2" Берлін "дуже серйозно сприймає".

Ще в травні 2018 Меркель відзначала, що ФРН розглядає "Північний потік-2" як комерційний проект, але потрібно подумати про гарантії для України.

Економічна правда

Північний потік Німеччина

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Польща не відмовиться від спроб заблокувати "Північний потік—2" 25 жовтня 2018, 13:15
У Данії оцінили вплив "Північного потоку-2" на довкілля 17 жовтня 2018, 13:11
Польща: "Північний потік-2" вигідний лише одній країні ЄС 10 жовтня 2018, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті