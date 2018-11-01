Гонтарева: вмовляла Яресько очолити уряд

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарєва розповіла, що вмовляла екс-міністра фінансів Наталію Яресько очолити технократичний уряд, ідею якого спочатку підтримував президент Петро Порошенко.

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу "НВ".

"Я вмовляла Наталку Яресько стати прем'єр-міністром технократичного уряду. І вона ж погодилася, пішла збирати цей уряд. Я тоді розмовляла з президентом, і він підтверджував, що так, це відмінна ідея. А в підсумку все склалося по-іншому", - сказала вона.

Екс-голова НБУ зазначила, що "теж не отримала належної підтримки і захисту".

Гонтарева каже, що очікувала більшої підтримки з боку Порошенка під час своєї роботи на цій державній посаді.

"Я чекала від президента більшої підтримки. Одне можу сказати, якби президент не був згоден з лінією, яку вів НБУ під моїм керівництвом, змінив би мене", - заявила вона.

Гонтарева додала, що розраховувала на більшу підтримку і з боку правоохоронних органів, яким Нацбанк передав безліч документів про недобросовісні банки.

"Я хотіла більшої підтримки від правоохоронних органів, яким ми передали три ваших будівлі (редакції журналу - ред) паперів про всі ці банки-"прачки" і банки-"зомбі". Це ж все було передано. І ви розумієте, 90 банків, щоб їх вивести, треба було задокументувати, це тонни документів. І де воно все?" - каже екс-глава НБУ.

У той же час вона вважає, що звільнилася з посади глави Нацбанку на піку кар'єри.

"Я пішла, коли моя місія була повністю виконана, все, що я запланувала, я зробила і ще залишила стратегію розвитку на наступні п'ять років", - підкреслила Гонтарева.

Нагадаємо, 16 лютого 2016 року робота уряду Арсенія Яценюка була визнана незадовільною, однак Верховна Рада не змогла прийняти резолюцію про недовіру Кабміну.

Це невдале голосування спровокувало політичну кризу і розвал парламентської коаліції.

10 квітня 2016 року Яценюк повідомив, що подає у відставку.

14 квітня Верховна Рада відправила Яценюка у відставку і призначила главою уряду Володимира Гройсмана.