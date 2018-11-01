Кошти уряду в державній скарбниці скоротилися на третину

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становив 14,645 мільярда гривень, що на 31,5% менше показника місяцем раніше.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

У той же час, станом на 1 листопада 2017 року залишок на ЄКР становив 48,564 млрд грн, тобто в 3,3 рази більше.

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 рази нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Нагадаємо, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня 2018 року становили 21,388 мільярда гривень.

Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 вересня 2018 року збільшилися до 27,085 мільярда гривень у порівнянні з 1,99 мільярда на початок серпня.

Економічна правда