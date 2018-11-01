Ціни на бензин продовжують знижуватися

Мережі WOG та ОККО 1 листопада знизили ціни на бензини на 50 копійок за літр.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО та WOG ціна бензину А-92 знизилася до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,59 грн/л.

Ціна дизпального залишилася на рівні 33,49 грн/л.

Також на 50 коп/л бензини подешевшали в мережі "Нефтек".

У той же час, БРСМ-Нафта і KLO знизили вартість дизельного пального на 3 коп/л і 10 коп/л, до 30,93 грн/л і 32,49 грн/л, відповідно.

Середня роздрібна ціна бензину по країні 1 листопада знизилася на 12-13 коп/л.

Перша хвиля зниження вартості бензину на АЗС відбулася в середині жовтня.

За прогнозами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, вартість бензину сумарно може знизитися на 1,5 грн. Також експерт наголосив, що в Україні середньоєвропейські ціни на пальне, і вони рухаються в європейській динаміці.