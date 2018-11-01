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За підтримки ЄС створено Офіс розвитку малого і середнього бізнесу

Четвер, 1 листопада 2018, 09:24
 

При Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України за підтримки Євросоюзу створено Офіс розвитку малого і середнього бізнесу.

Про це повідомило Представництво Європейського Союзу в Україні.

Відповідний наказ 16 жовтня підписав перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Зазначається, що Офіс розвитку МСП є консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, що згодом має стати провідним органом з просування підприємництва та рушієм розвитку конкурентоспроможності МСП.

"Ми очікуємо на перші відчутні результати для МСП вже у 2019 році", - зазначив Кубів.

"Розвиток МСБ є одним з пріоритетних напрямків допомоги ЄС Україні, і ми вітаємо стратегічний курс українського уряду на розвиток МСП, що керується принципом "Спочатку думай про мале"", - наводить представництво ЄС слова посла Х'юга Мінгареллі.

В Офісі розвитку МСП на сьогодні працюють 9 експертів. Мета органу - розробка цільових програм підтримки малого та середнього бізнесу, створення можливостей для покращення підприємницьких навичок, полегшення доступу до фінансування та співпраці з донорами, забезпечення доступу до інформації через спеціалізований інформаційний портал.

Офіс створено за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.

У липні Мінекономрозвитку повідомляло, що процес створення Офісу розвитку МСП перебуває на завершальній стадії.

Економічна правда

Мінекономрозвитку Євросоюз

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