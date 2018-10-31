Платіжний баланс України знову дефіцитний — НБУ

Платіжний баланс у вересні зведений з дефіцитом на рівні 582 мільйона доларів після профіциту в попередньому місяці.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

За даними НБУ, за січень-вересень платіжний баланс зведений з дефіцитом 418 млн доларів.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту і значних планових виплат з обслуговування державного боргу.

У січні - вересні дефіцит поточного рахунку збільшився до 3,9 млрд доларів, у порівнянні з 1,5 млрд доларів у відповідному періоді минулого року.

Як вказують в Нацбанку, обсяги експорту українських товарів у вересні скоротилися на 3,6% - до 3,3 млрд доларів.

"Динаміка експорту погіршилася за всіма товарними групами, перш за все через більш низький врожай ранніх зернових та ... ремонтні роботи на металургійних заводах, через складнощі з транспортуванням і деяким погіршенням зовнішньої цінової кон'юнктури", - наголошується в повідомленні.

В цілому за січень-вересень експорт товарів зріс на 9,9% - до 31,5 млрд доларів.

У той же час імпорт товарів у вересні становив 5,1 млрд доларів, його річні темпи зростання залишалися високими (17,3%) на тлі стійкого внутрішнього попиту і високих цін на енергоносії.

В цілому за січень-вересень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, імпорт товарів зріс на 15,6% - до 40,6 млрд доларів.

У той же час чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у вересні становив 1,1 млрд доларів (у вересні минулого року - 1,3 млрд доларів) і був забезпечений операціями приватного сектора насамперед за торговими кредитами.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 102 млн доларів, 93% якого було направлено в реальний сектор в формі акціонерного капіталу.

За січень-вересень цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінений в 1,5 млрд доларів (28% з яких становили операції переоформлення боргу в статутний капітал).

В цілому за січень-вересень 2018 року чистий приплив коштів по фінансовому рахунку сформувався на рівні аналогічного періоду 2017 року і становив 3,4 млрд доларів.

Економічна правда