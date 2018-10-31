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Субсидії вдвічі вигідніші, ніж дотування ціни на газ — Рева

Середа, 31 жовтня 2018, 13:29
 

Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є набагато ефективнішим механізмом, ніж адміністративне регулювання цін на енергоносії.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, йдеться у повідомленні міністерства.

"У 2014 році, до розширення програми житлових субсидій та зі зниженням ціни нижче ринкової, Держбюджет компенсовував втрати Нафтогазу в обсязі 114 мільярдів гривень на рік. Усі отримували начебто дешевий газ, а потім усі разом платили його справжню ціну, але через бюджет", - нагадав Рева.

"У цьому році на субсидії витрачається близько 50 мільярдів гривень, що вдвічі менше, ніж коли ми дотували Нафтогаз", - підкреслив міністр.

"Більше того, сьогодні ці кошти через субсидії потрапляють до тих, у кого низькі доходи, а дотування ціни на газ знижувало ціну для усього населення, включно з тими, хто має усі можливості самостійно сплачувати", - зазначив він.

Нагадаємо, з 1 листопада кінцева ціна газу для населення становитиме 8548,92 гривні за тисячу кубометрів.

Раніше Міністерство соціальної політики України пояснило нові правила призначення житлових субсидій.

Економічна правда

газ Мінсоцполітики

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