Рахункова палата заявила про велику кількість питань до "Укрзалізниці"

Рахункова палата планує провести аудит в ПАТ "Укрзалізниця".

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає Liga.net.

За його словами, останнім часом виникає дуже багато питань і зауважень до роботи "Укрзалізниці".

"Тільки в цьому році Укрзалізниця вдвічі підвищила ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. У той же час, навколо Укрзалізниці постійно розгортаються скандали і звинувачення в зловживаннях не припиняються", - зазначив глава Рахункової палати.

Пацкан нагадав, що компанію неодноразово звинувачували у розтраті і необгрунтовано високих цінах закупівель.

"Закупівля вугілля за завищеними цінами, значні витрати на SMM-послуги, захмарні суми на сувенірну продукцію. У Рахунковій палаті, після поновлення її складу, вже піднімалося питання про необхідність проведення аудиту в Укрзалізниці. З огляду на те, що нинішній план аудитів вже затверджений і до кінця року залишається мало часу, обговорюється можливість перевірки цієї компанії в наступному році", - сказав керівник відомства.

Він додав, що багато питань щодо ефективності роботи Укрзалізниці є і у міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Рахункова палата отримала лист від міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням провести аудит Укрзалізниці. Постійна критика на адресу товариства не залишилися без уваги міністра, і він також зацікавлений в об'єктивній оцінці по ефективності або неефективності роботи Укрзалізниці", - додав Пацкан.

Зокрема, в міністерстві зазначають, що "Укрзалізниця" нині не в повному обсязі забезпечує перевезення як сировини, так і готової продукції вантажовідправників.

"З огляду на те, що ПАТ Укрзалізниця не в змозі зараз задовольнити потреби клієнтів в необхідних обсягах перевезення вантажів, питання отримання запланованого рівня доходу від перевезень набуває все більшої актуальності. Підкреслюємо, що внаслідок невиконання запланованих обсягів перевезення вантажів зменшується обсяг доходів і виручки суспільства, у свою чергу зменшує рівень податків, які сплачує суспільство до бюджетів різних рівнів ", - йдеться в листі Міністерства інфраструктури.

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