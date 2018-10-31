Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі
Про це повідомляє Укрінформ.
"Якщо проаналізувати європейські статистичні дані, через кілька років після того, як наша країна почне видобуток природного газу на Чорноморському шельфі, ми можемо стати найбільшим виробником газу в Європі. Якщо говорити про кількісні показники, то ми, природно, не можемо конкурувати з Росією, проте ми можемо стати чинником енергетичної стабільності в регіоні, створивши в Румунії газовий хаб", - зазначив міністр.
За словами Антона, Румунії необхідно стати регіональним газовим хабом поряд з Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, які сподіваються також стати газовим хабом не будучи виробниками палива.
Міністр також підкреслив, що румунська сторона активно працює над залученням інвесторів, які могли б вкладати свої кошти в геологорозвідку і видобуток чорноморського газу.
Економічна правда
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