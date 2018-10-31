Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі

Міністр енергетики Румунії Антон Антон сподівається, що через кілька років його країна стане найбільшим виробником природного газу в Європі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Якщо проаналізувати європейські статистичні дані, через кілька років після того, як наша країна почне видобуток природного газу на Чорноморському шельфі, ми можемо стати найбільшим виробником газу в Європі. Якщо говорити про кількісні показники, то ми, природно, не можемо конкурувати з Росією, проте ми можемо стати чинником енергетичної стабільності в регіоні, створивши в Румунії газовий хаб", - зазначив міністр.

За словами Антона, Румунії необхідно стати регіональним газовим хабом поряд з Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, які сподіваються також стати газовим хабом не будучи виробниками палива.

Міністр також підкреслив, що румунська сторона активно працює над залученням інвесторів, які могли б вкладати свої кошти в геологорозвідку і видобуток чорноморського газу.

Економічна правда