Автогаз продовжує дорожчати на АЗС

Роздрібні ціни на скраплений газ зросли в середньому по країні за день на 4 копійки за літр — до 16,38 гривні за літр.

Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку, передає enkorr.

Мережа WOG підняла ціни на 2 коп, до 16,78 грн/л. У мережі "Привату" на АЗС "Авіас" і "Укрнафта" ціни в середньому зросли на 3 коп/л і 1 коп/л.

На 10 коп/л піднялися ціни в мережі Shell. Мережа АЗК SKY, що входить до групи компаній "Трейд Коммодіті", підвищила вартість ЗВГ на 65 коп/л, до 15,95 грнл.

Такі мережі як AMIC, БРСМ-Нафта, Паралель і Род-Нік підвищили ціни на автогаз на 4-21 коп/л.

Зростання ціни обумовлено декількома факторами, головним серед яких учасники ринку називають дефіцит, викликаний скороченням імпортних поставок.

Додатковим фактором трейдери відзначають чергове погіршення роботи залізниці. За оцінками "Української асоціації зрідженого газу", на станціях розподілу зібралося близько 300 вагонів ЗВГ.

Аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн відзначає, що "оптові ціни, які сформувалися, і легкий дефіцит на ринку логічно обґрунтовують 17 грн/л в роздробі".