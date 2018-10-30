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Найбагатша людина в історії за два дні втратила майже 20 мільярдів доларів

Вівторок, 30 жовтня 2018, 18:24
 

Засновник Amazon Джефф Безос втратив 19,2 мільярда доларів за два дні торгів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Безос встановив рекорд, ставши найбагатшою людиною в історії, а тепер він встановив ще й рекорд по втратах.

У квартальному звіті Amazon повідомила про виручку в розмірі 56,6 мільярда, в той час як аналітики озвучували прогноз в 57,1 мільярда. Через це акції інтернет-компанії впали в ціні.

Після цього зменшився відрив Безоса від другого номера в рейтингу найбагатших людей в світі - Білла Гейтса.

Зараз Bloomberg оцінює стан Безоса в 128,1 мільярда.

У липні Марк Цукерберг втратив 16,5 мільярда, зазначає Bloomberg.

У липні статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів, і статус найбагатшої людини в історії перейшов до нього від Гейтса.

Економічна правда

Amazon

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