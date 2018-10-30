Найбагатша людина в історії за два дні втратила майже 20 мільярдів доларів
Засновник Amazon Джефф Безос втратив 19,2 мільярда доларів за два дні торгів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Безос встановив рекорд, ставши найбагатшою людиною в історії, а тепер він встановив ще й рекорд по втратах.
У квартальному звіті Amazon повідомила про виручку в розмірі 56,6 мільярда, в той час як аналітики озвучували прогноз в 57,1 мільярда. Через це акції інтернет-компанії впали в ціні.
Після цього зменшився відрив Безоса від другого номера в рейтингу найбагатших людей в світі - Білла Гейтса.
Зараз Bloomberg оцінює стан Безоса в 128,1 мільярда.
У липні Марк Цукерберг втратив 16,5 мільярда, зазначає Bloomberg.
У липні статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів, і статус найбагатшої людини в історії перейшов до нього від Гейтса.
Економічна правда
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