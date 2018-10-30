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Курс валют: гривня зміцнилася

Вівторок, 30 жовтня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 30 жовтня на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,09 гривні.

Нагадаємо, 29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні  28,19 - 28,22 гривні за долар.

На закритті міжбанку котирування встановилися на рівні  28,17 - 28,19 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ курс валют

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