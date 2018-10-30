Курс валют: гривня зміцнилася

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 30 жовтня на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,09 гривні.

Нагадаємо, 29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.

На закритті міжбанку котирування встановилися на рівні 28,17 - 28,19 гривні за долар.

Економічна правда