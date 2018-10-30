Курс валют: гривня зміцнилася
Вівторок, 30 жовтня 2018, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 30 жовтня на рівні 28,20 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,09 гривні.
Нагадаємо, 29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.
На закритті міжбанку котирування встановилися на рівні 28,17 - 28,19 гривні за долар.
Економічна правда
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