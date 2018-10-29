На фабриці в Китаї роботи будуть виробляти роботів
Понеділок, 29 жовтня 2018, 20:50
Швейцарська технологічна компанія ABB в 2020 році побудує в Шанхаї фабрику, на якій роботи будуть виробляти роботів.
Про це повідомляє high-tech.fm.
Інвестиції в проект становитимуть 150 млн доларів. Планується, що на фабриці машини будуть виробляти роботів для китайських компаній, що працюють в сферах автомобілебудування та електроніки. Здебільшого це будуть роботи-збирачі.
Стежити за роботою роботів будуть люди. Скільки саме людей буде працювати на виробництві, не повідомляється. Компанія планує побудувати поруч з фабрикою дослідний центр, співробітники якого стануть займатися вивченням штучного інтелекту і робототехніки.
Економічна правда
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