На фабриці в Китаї роботи будуть виробляти роботів

Швейцарська технологічна компанія ABB в 2020 році побудує в Шанхаї фабрику, на якій роботи будуть виробляти роботів.

Про це повідомляє high-tech.fm.

Інвестиції в проект становитимуть 150 млн доларів. Планується, що на фабриці машини будуть виробляти роботів для китайських компаній, що працюють в сферах автомобілебудування та електроніки. Здебільшого це будуть роботи-збирачі.

Стежити за роботою роботів будуть люди. Скільки саме людей буде працювати на виробництві, не повідомляється. Компанія планує побудувати поруч з фабрикою дослідний центр, співробітники якого стануть займатися вивченням штучного інтелекту і робототехніки.

Економічна правда