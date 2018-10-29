Microsoft обійшла Amazon в рейтингу найдорожчих компаній

Капіталізація компанії Amazon перевищила позначку в 1 трильйон доларів, що дозволило їй посісти друге місце в рейтингу після Apple, проте через два місяці Microsoft її обігнала.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що після публікації квартального звіту акції Amazon впали на 7%. Вартість компанії знизилася на 65 млрд доларів - до 805 млрд доларів, і цього виявилося досить, щоб на друге місце вийшла Microsoft.

Після квартального звіту акції Microsoft теж стали дешевше, але всього на 1,1%. В результаті ринкова вартість Microsoft становить 823 млрд доларів.

Apple же збереже своє становище як мінімум до першого листопада, дня публікації квартального звіту.

Нагадаємо, Amazon стала другою в світі технологічною компанією, яка досяглакапіталізації в 1 трлн доларів.

Економічна правда