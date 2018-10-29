"Укроборонпром" продаватиме свої активи через Prozorro
ДК "Укроборонпром" буде реалізувати майно у співпраці з ДП "Prozorro.Продажі".
Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".
Генеральний директор концерну Павло Букін та в.о. директора "Prozorro.Продажі" Олексій Соболев у понеділок підписали меморандум щодо співпраці.
Документ визначає основні етапи створення системи реалізації та надання в оренду майна держпідприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.
Система реалізації майна буде проводитись у форматі електронних торгів за стандартами Prozorro.
Перші лоти від "Укроборонпрому" готуються до публікації та з’являться у системі найближчим часом.
Раніше ДК "Укроборонпром" провів відкритий конкурс з відбору електронного торговельного майданчика із закупівель, який замінить різні майданчики, які зараз використовуються на підприємствах.
Нова система має охопити всі продажі активів Концерну, а також комерційні, некомерційні та допорогові закупівлі, мати механізми автоматизованого контролю, планування закупівельної діяльності тощо.
Нагадаємо, з листопада "Укрзалізниця" починає здавати в оренду власні вагони через ProZorro.Продажі.
Економічна правда
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