"Укроборонпром" продаватиме свої активи через Prozorro

ДК "Укроборонпром" буде реалізувати майно у співпраці з ДП "Prozorro.Продажі".

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Генеральний директор концерну Павло Букін та в.о. директора "Prozorro.Продажі" Олексій Соболев у понеділок підписали меморандум щодо співпраці.

Документ визначає основні етапи створення системи реалізації та надання в оренду майна держпідприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.

Система реалізації майна буде проводитись у форматі електронних торгів за стандартами Prozorro.

Перші лоти від "Укроборонпрому" готуються до публікації та з’являться у системі найближчим часом.

Раніше ДК "Укроборонпром" провів відкритий конкурс з відбору електронного торговельного майданчика із закупівель, який замінить різні майданчики, які зараз використовуються на підприємствах.

Нова система має охопити всі продажі активів Концерну, а також комерційні, некомерційні та допорогові закупівлі, мати механізми автоматизованого контролю, планування закупівельної діяльності тощо.

Нагадаємо, з листопада "Укрзалізниця" починає здавати в оренду власні вагони через ProZorro.Продажі.

Економічна правда