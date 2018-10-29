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"Укроборонпром" продаватиме свої активи через Prozorro

Понеділок, 29 жовтня 2018, 19:02

ДК "Укроборонпром" буде реалізувати майно у співпраці з ДП "Prozorro.Продажі".

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Генеральний директор концерну Павло Букін та в.о. директора "Prozorro.Продажі" Олексій Соболев у понеділок підписали меморандум щодо співпраці.

Документ визначає основні етапи створення системи реалізації та надання в оренду майна держпідприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.

Система реалізації майна буде проводитись у форматі електронних торгів за стандартами Prozorro.

Перші лоти від "Укроборонпрому" готуються до публікації та з’являться у системі найближчим часом.

Раніше ДК "Укроборонпром" провів відкритий конкурс з відбору електронного торговельного майданчика із закупівель, який замінить різні майданчики, які зараз використовуються на підприємствах.

Нова система має охопити всі продажі активів Концерну, а також комерційні, некомерційні та допорогові закупівлі, мати механізми автоматизованого контролю, планування закупівельної діяльності тощо.

Нагадаємо, з листопада "Укрзалізниця" починає здавати в оренду власні вагони через ProZorro.Продажі.

Економічна правда

Укроборонпром Prozorro

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