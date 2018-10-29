Курс валют: гривня зміцнила свої позиції

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 жовтня на рівні 28,26 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,06 гривні.

Нагадаємо, 26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,32 - 28,34 гривні за долар.

26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,33 гривні.

Економічна правда