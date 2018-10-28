ДТЕК Ахметова викупить акції вугільного гіганта у міноритаріїв

DTEK Holdings Limited, скориставшись правом власника домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", виставив публічну вимогу до його міноритарних акціонерів про обов'язковий викуп акцій (squeeze-out) за ціною 2,59 гривні за штуку.

Про це йдеться в повідомленні компанії у системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів, передає "Інтерфакс-Україна".

Група ДТЕК сумарно володіє 99,92324858%, або 5 млрд 577 млн 439,948 тис. акцій ПрАТ, тоді як міноритарні акціонери – 4 млн 284,052 тис. акцій.



З урахуванням заявлених вище параметрів на викуп акцій мажоритарному акціонеру необхідно буде спрямувати 11,1 млн грн.

За підсумком 2017 року "ДТЕК Павлоградвугілля" поставило історичний рекорд видобутку вугілля, досягнувши виробничої позначки в 20,1 млн тонн.

Номінальна вартість акції становить 0,25 грн.

Як повідомлялося, у 2017 році Україна імплементувала вимоги Директив ЄС у частині реформи фондового ринку, ухваливши зміни до закону "Про акціонерні товариства", які законодавчо закріпили механізми виведення з обігу на фондових біржах паперів квазі-публічних компаній, зокрема через squeeze-out і sell-out.

Squeeze-out передбачає право особи (осіб, що діють спільно), яка стала власником 95% і більше акцій, здійснювати примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів.

Згідно з перехідними положеннями ухваленого закону, якщо акції компанії не перебувають в обігу на фондових біржах понад три роки, ціна визначається незалежною оцінкою.