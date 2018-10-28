Білорусь обіцяє зберегти експорт нафтопродуктів в Україну

Білорусь не чекає скорочення поставок нафтопродуктів в Україну в наступному році, незважаючи на введення заборони на експорт російських нафтопродуктів в країну.

Про це Рейтер сказав глава концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков.

За словами Рибакова, це обмеження не вплине на поставки нафтопродуктів з Білорусі в Україну.

"Точно жодих проблем з постачаннями не очікується. Обсяги залишаться, невеликий плюс-мінус, такими ж, як в цьому році, - сказав Рибаков. - У нас є певна частка на ринку України, і ми думаємо її зберегти".

За минулий рік вартість білоруського експорту нафтопродуктів в Україну становила 1,8 млрд доларів, за вісім місяців цього року - 1,4 млрд доларів, пише видання.

У жовтні Росія, незадоволена реекспортом, ввела заборону на поставки в Білорусь світлих і темних нафтопродуктів, крім специфічних нафтопродуктів, які необхідні для білоруської нафтохімії.