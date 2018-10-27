Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Субота, 27 жовтня 2018, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 жовтня на рівні 28,26 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,06 гривні.
Нагадаємо, 26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,33 гривні.
Економічна правда
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