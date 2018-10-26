Білоруські та українські компанії підписали контракти на 100 мільйонів доларів

Білоруські та українські компанії, підприємства, організації підписали контракти на 101 мільйон доларів на I Форумі регіонів Білорусі й України в Гомелі.

Про це повідомив голова Білоруської торгово-промислової палати Володимир Улахович, передає Белта.

"Загальна сума підписаних контрактів становила 101 мільйон доларів США. Це дуже хороший портфель, який вдалося сформувати під час форуму", - сказав Улахович.

За його словами, нові контракти укладено практично в усіх основних галузях.

"У їх числі - машинобудування, нафтохімія, текстильна промисловість. Це цілий ряд підприємств, які вже традиційно працюють на українських ринках, проте є й нові партнери, нові контракти й угоди", - додав голова Білоруської торгово-промислової палати.

Як повідомлялося, за 9 місяців 2018 року в балансі українського ринку дизпального частка білоруських виробників скоротилася з 43% до 35% в порівнянні з минулим роком, в той час як частка поставок з Росії зросла з 28% до 37%.

Нагадаємо, Білорусь увійшла до трійки країн-любителів українського шоколаду. У січні-вересні Україна експортувала до Білорусі шоколаду на 10 млн доларів.

Крім того, білоруський "Будівельно-монтажний трест №8" здійснить поточний середній ремонт автодороги М-05 Київ – Одеса за 695 млн гривень.

Економічна правда