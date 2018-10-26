Суд скасував штраф великій фармацевтичній компанії

Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету про стягнення штрафу з фармкомпанії "Санофі" в розмірі 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії.

Рішення Господарського суду Києва визнало неправомірність рішення АМКУ щодо взаємодії фармкомпанії з дистриб'юторами в 2011 році і скасувало накладений штраф.

"Санофі" раніше заявляла про те, що рішення АМКУ є необгрунтованим, непрозорим, дискримінаційним по відношенню до міжнародних компаній і таким, що може зашкодити конкуренції на ринку, залученню інвестицій в українську економіку, і, що найважливіше, доступу пацієнтів до необхідного їм лікування", - підкреслили в фармкомпанії.

Нагадаємо, в 2017 році АМКУ оштрафував фармкомпанію "Санофі-Авентіс Україна" та її дистриб'юторів "БаДМ" і "Оптима-Фарм, ЛТД" на загальну суму 139,094 млн грн за поставки лікарських засобів, які здійснювалися в 2010-2011 роках.

Раніше Державна виконавча служба в кілька етапів заарештувала 180 млн грн з рахунків фармкомпанії.

Ознайомитися з позицією сторін можна за посиланнями:

Чи впливають рішення АМКУ у фармсправах на інвестиції в Україну?

Ціна на ліки: з чим бореться АМКУ?

Економічна правда