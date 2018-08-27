Гривня втрачає позиції на міжбанку

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92-27,98 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,92-27,98 гривні;

Євро - 32,52-32,59 гривні;

Російський рубль - 0,4158-0,4170 гривні.

Нагадаємо, 27 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,77-27,87 гривні за долар.

Економічна правда