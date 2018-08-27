Гривня втрачає позиції на міжбанку
Понеділок, 27 серпня 2018, 17:30
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27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92-27,98 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,92-27,98 гривні;
Євро - 32,52-32,59 гривні;
Російський рубль - 0,4158-0,4170 гривні.
Нагадаємо, 27 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,77-27,87 гривні за долар.
Економічна правда