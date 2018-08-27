Росіянам почнуть приcвоювати персональний кредитний рейтинг
Понеділок, 27 серпня 2018, 15:20
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З 2019 року росіянам почнуть присвоювати персональний кредитний рейтинг.
Про це заявив виконуючий обов'язки гендиректора Об'єднаного кредитного бюро Микола М’ясников в інтерв'ю Российской газете.
За його словами, бал буде визначатися на основі таких показників кредитної історії, як наявність прострочень, рівень боргового навантаження, кількість запитів на перевірку кредитної історії і "вік" історії.
"Вище бал - нижче ризик. По суті це те ж саме, що скоринг, який активно використовують кредитори при ухваленні рішення про видачу позичальнику кредиту", - зазначив М’ясников.
Він нагадав, що з 2014 року згоди громадянина на формування такої історії не потрібна.
М'ясников додав, що кредитна історія може бути цікава і роботодавцям.
Економічна правда