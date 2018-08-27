Всі розділи
Укр / Рус

Росіянам почнуть приcвоювати персональний кредитний рейтинг

Понеділок, 27 серпня 2018, 15:20
 

З 2019 року росіянам почнуть присвоювати персональний кредитний рейтинг.

Про це заявив виконуючий обов'язки гендиректора Об'єднаного кредитного бюро Микола М’ясников в інтерв'ю Российской газете.

За його словами, бал буде визначатися на основі таких показників кредитної історії, як наявність прострочень, рівень боргового навантаження, кількість запитів на перевірку кредитної історії і "вік" історії.

"Вище бал - нижче ризик. По суті це те ж саме, що скоринг, який активно використовують кредитори при ухваленні рішення про видачу позичальнику кредиту", - зазначив М’ясников.

Він нагадав, що з 2014 року згоди громадянина на формування такої історії не потрібна.

М'ясников додав, що кредитна історія може бути цікава і роботодавцям.

Економічна правда

РФ
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російський рубль дешевшає на тлі санкцій США 27 серпня 2018, 17:05
В МЗС РФ відреагували на перший етап санкцій США 27 серпня 2018, 17:00
Почав діяти перший етап нових санкцій США проти РФ 27 серпня 2018, 12:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті