Росіянам почнуть приcвоювати персональний кредитний рейтинг

З 2019 року росіянам почнуть присвоювати персональний кредитний рейтинг.

Про це заявив виконуючий обов'язки гендиректора Об'єднаного кредитного бюро Микола М’ясников в інтерв'ю Российской газете.

За його словами, бал буде визначатися на основі таких показників кредитної історії, як наявність прострочень, рівень боргового навантаження, кількість запитів на перевірку кредитної історії і "вік" історії.

"Вище бал - нижче ризик. По суті це те ж саме, що скоринг, який активно використовують кредитори при ухваленні рішення про видачу позичальнику кредиту", - зазначив М’ясников.

Він нагадав, що з 2014 року згоди громадянина на формування такої історії не потрібна.

М'ясников додав, що кредитна історія може бути цікава і роботодавцям.

Економічна правда