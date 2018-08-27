Аналітики порахували, у скільки Україні обійдуться ОЗДП

Облігації зовнішньої державної позики України на 725 мільйонів доларів були випущені з прибутковістю 9,19% річних, що відповідає ціні облігацій в 95,551% номіналу, про що раніше заявляв заступник міністра фінансів Юрій Буца.

Прибутковість паперів вирахували журналісти LIGA.net за допомогою фінансового аналітика ICU Михайла Демківа.

Основа розрахунку - параметри, заявлені Буцой (ціна - 95,551%, погашення - 28 лютого), метод - формула внутрішньої норми прибутку IRR (процентна ставка, яка описує чисту рентабельність інвестиції).

Про те, що вартість нового запозичення перевищує 9% припускали і інші інвестбанкіри. Керуючий партнер Capital Times Ерік Найман писав про 9,1-9,15%, фахівець відділу продажів цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса говорив про 9%.

"Угода вимушена і нереально дорога. Чи спровокує це розпродажі українських паперів на ринку? Можливо так: прибутковість євробондів України з погашенням в 2019 році набагато нижче - 6,76% річних", - вважає Найман.

Про приватне розміщення облігацій Міністерство фінансів повідомило 24 серпня. Мінфін спочатку не розкривав умови угоди, як і те, на які саме цілі підуть отримані 725 млн доларів.

На думку аналітиків, основна частина цих грошей буде направлена ​​на платежі за старим держборгом у вересні.

"У вересні Україні потрібно направити на виплату купонів за єврооблігації 550 млн доларів і платіж з погашення частини минулих кредитів МВФ - 160 млн доларів. Серпневе залучення перекриває ці платежі", - пояснює головний економіст Альфа-Банку і Укрсоцбанку Олексій Блінов.

До отримання траншу МВФ на 1,9 млрд доларів Україні, можливо, доведеться повторити розміщення за підвищеними ставками. Візит місії Фонду намічений на початок вересня, тобто при оптимальних умовах фінансування уряд отримає не раніше жовтня.

Як повідомлялося, уряд ухвалив середньострокову стратегію управління держборгом на 2018-2020 роки.

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Економічна правда