Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 27,85 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,25 гривні.

Нагадаємо, 23 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,82-27,88 гривні за долар.

Як повідомлялося, НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 23 серпня на рівні 27,88 гривні.

Економічна правда