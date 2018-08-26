У РФ констатують перебої в поставках газу для автозаправок

Оператори газових автозаправних станцій в Сибіру, ​​анексованому Криму і Поволжі повідомляють про труднощі із закупівлями зрідженого газу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Найбільше скарг на дефіцит палива надходить з сибірських регіонів: Хакасії, Якутії, Красноярського краю і Кемеровської області.

Влада ряду суб'єктів Російської Федерації пов'язують перебої з проведенням ремонтів на заводах-постачальниках.

Галузеві експерти вважають, що подорожчання пов'язане зі зростанням світових цін на цей вид палива. Також на зростання цін на пропан вплинуло проведення чемпіонату світу з футболу, який став причиною затримок поставок зрідженого газу в більшість російських регіонів.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму жаліються на дорогий бензин.

Економічна правда