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До Києва прибула перша баржа з херсонськими кавунами

Неділя, 26 серпня 2018, 12:25
 

Один з найбільших зернотрейдерів України ТОВ СП "Нібулон" доставив до Києва першу партію херсонських кавунів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"25 серпня, до причалу філії "Переяславська" причалило несамохідне судно NBL-91 разом з буксиром "Анатолій Ганькевич", завантажене першою партією кавунів, зібраних херсонськими фермерськими господарствами. Шлях через всю Україну судно пройшло трохи більше ніж за три доби" - повідомили в компанії.

ТОВ СП "Нібулон" створене в 1991 році. Є одним з найбільших операторів на зерновому ринку країни.

"Нібулон" обробляє 83 тис. га. Експортує сільгосппродукцію більш ніж в 60 країн світу. Щорічний обсяг експорту перевищує 4,5 млн тонн.

Економічна правда

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