З Росії стали виводити більше капіталу — Центробанк

Чистий відтік капіталу з Росії приватним сектором виріс в січні - травні 2018 року на 24% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і досяг 23,3 мільярда доларів.

Про це йдеться в повідомленні Банку Росії, передає ТАСС.

Роком раніше відтік капіталу з Росії за цей період становив 18,8 млрд доларів.

"Більш, ніж на три чверті відтік був сформований сальдо операцій інших секторів з нерезидентами", - пояснює регулятор.

При цьому, якщо в цілому за 2017 рік фінансові потоки по залученню та розміщенню коштів інших секторів за кордоном були збалансовані, в поточному році при мінімальному збільшенні їх іноземних зобов'язань помітно зросло чисте придбання фінансових активів, додали в ЦБ.

Також в ЦБ повідомили, що профіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу РФ в січні - травні 2018 року зріс вдвічі в порівнянні з показником за аналогічний період минулого року і становив 49,9 млрд доларів.

"Основним фактором позитивної динаміки стало зміцнення торгового балансу до 73,8 млрд доларів (50,9 млрд доларів роком раніше) внаслідок випереджаючого зростання експорту в умовах поліпшення цінової кон'юнктури основних товарів російського експорту", - пояснює регулятор.

Одночасно спостерігалося деяке скорочення сукупного дефіциту інших компонентів поточного рахунку платіжного балансу, відзначили в ЦБ.

За підсумками 2017 року позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу РФ виросло в 1,5 рази - до 40,2 млрд доларів.