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Нова грузинська авіакомпанія почне польоти до Харкова

Субота, 9 червня 2018, 10:37

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines в червні відкриє регулярні рейси до Харкова з Тбілісі та Батумі.

Про це повідомили avianews.com в компанії.

Рейси Харків-Тбілісі почнуть виконуватися з 12 червня по вівторках і суботах, а на лінію Харків-Батумі авіакомпанія вийде 13 червня з частотою польотів двічі на тиждень по середах і суботах.

На обох маршрутах авіакомпанія має намір використовувати літаки Boeing 737-800.

Дані про вартість квитків на офіційному сайті поки відсутні.

Також в списку міст, куди також планує відкрити рейси Myway Airlines, значаться Київ, Тель-Авів, Тегеран, Мінськ, Дубай, Санкт-Петербург, Москва, Самара і Пекін (через Урумчі).

Зараз флот компанії складається з двох Boeing 737-800. Згідно з даними авіаційних реєстрів, авіалайнери випущені в 2007 році і раніше використовувалися китайською авіакомпанією Shandong Airlines.

Згідно з оприлюдненими планами, третій літак поповнить флот на початку липня, четвертий - в грудні.

Myway Airlines є проектом китайської групи Hualing Group. За заявою авіакомпанії, її штат на даний момент включає 150 співробітників.

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Економічна правда
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