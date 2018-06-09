Нова грузинська авіакомпанія почне польоти до Харкова

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines в червні відкриє регулярні рейси до Харкова з Тбілісі та Батумі.

Про це повідомили avianews.com в компанії.

Рейси Харків-Тбілісі почнуть виконуватися з 12 червня по вівторках і суботах, а на лінію Харків-Батумі авіакомпанія вийде 13 червня з частотою польотів двічі на тиждень по середах і суботах.

На обох маршрутах авіакомпанія має намір використовувати літаки Boeing 737-800.

Дані про вартість квитків на офіційному сайті поки відсутні.

Також в списку міст, куди також планує відкрити рейси Myway Airlines, значаться Київ, Тель-Авів, Тегеран, Мінськ, Дубай, Санкт-Петербург, Москва, Самара і Пекін (через Урумчі).

Зараз флот компанії складається з двох Boeing 737-800. Згідно з даними авіаційних реєстрів, авіалайнери випущені в 2007 році і раніше використовувалися китайською авіакомпанією Shandong Airlines.

Згідно з оприлюдненими планами, третій літак поповнить флот на початку липня, четвертий - в грудні.

Myway Airlines є проектом китайської групи Hualing Group. За заявою авіакомпанії, її штат на даний момент включає 150 співробітників.