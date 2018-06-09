Китайські хакери вкрали секретні американські дані

Китайські урядові хакери зламали комп'ютери підрядника ВМФ США і викрали безліч високочутливих даних, пов'язаних з розробками зброї для підводних човнів.

Про це, посилаючись на чиновників, пише газета The Washington Post.

За даними видання, в тому числі вкрадені секретні плани з розробки надзвукової протикорабельної ракети, яку планували використовувати на підводних човнах США з 2020 року.

Злами відбулися в січні і лютому, повідомляють чиновники на умовах анонімності. Хакери атакували компютери підрядника, який працює на Центр розробки підводного озброєння ВМФ США, військову організацію зі штаб-квартирою в Ньюпорті.

Офіційні особи не назвали підрядника.

Хакерам вдалося викрасти 614 гігабайт матеріалів, що стосуються секретного проекту під назвою "Морський дракон", а також дані датчиків і сигналів, інформацію радіорубки підводного човна, пов'язану з системами шифрування, розробки засобів електронної боротьби.

Газета зазначає, що на прохання ВМФ США в публікації не вказуються деякі подробиці про вкрадений проект ракети, оскільки це може нашкодити державній безпеці.

ВМФ США веде розслідування зламу за підтримки ФБР

Проект "Морський дракон" є ініціативою спеціального бюро Пентагону розпочатою в 2012 році, щоб адаптувати існуючі військові технології США до нових умов.

Міністерство оборони, посилаючись на рівні секретності, майже нічого не говорило про проект, крім того, що він надасть "руйнівні наступальні можливості" шляхом "інтеграції існуючої системи зброї з існуючою платформою військово-морського флоту".

Пентагон запитував чи використав більше ніж 300 мільйонів доларів для проекту з кінця 2015 року, і планував почати підводні випробування з вересня.

Українська правда