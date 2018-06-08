Офіційний курс: гривня зміцнилася до євро та долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 26,13 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,72 гривні (на 8 червня - 30,97 гривні за євро – ЕП).

За 10 російських рублів дають 4,1706 гривні.

Нагадаємо, 8 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13-26,15 гривні за долар.

Економічна правда