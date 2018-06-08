Приватбанк не зміг стягнути "футбольний борг" з "1+1"

Верховний Суд відмовив Приватбанку у стягненні з іноземного підприємства "1+1 Продакшн" (входить в "1+1 медіа") боргу перед УЄФА на 1,601 мільйона євро.

Таке рішення суд ухвалив 30 травня, передає FinClub.

У 2015 році Приватбанк надав дві гарантії кіпрської компанії TV Media Planet Limited по її фінансовими зобов'язаннями на 1,6 млн євро перед Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Зобов'язання виникли в результаті отримання телевізійних прав на трансляцію матчів футбольних єврокубків каналами медіахолдингу "1+1".

За умовами договорів, гарантії діяли до 20 грудня 2016 року.

Компанія "1+1 Продакшн" надала в заставу Приватбанку майно, яке знаходиться в Києві, по вул. Кирилівська, 23 (мова йде про обладнання). 19 грудня 2016 року, після введення тимчасової адміністрації, Приватбанк отримав від УЄФА два вимоги по платежах за гарантіями на 1,03 млн євро і 571,8 тис. Євро.

У свою чергу банк зажадав від TV Media Planet Limited поповнити рахунок на зазначену суму. Оскільки компанія рахунок так і не поповнила, Приватбанк зажадав у судовому порядку стягнути з неї заборгованість на 1,6 млн євро.

Рішенням Господарського суду Києва від 5 жовтня 2017 року, залишеного в силі Київським апеляційним судом 17 січня 2018 року, Приватбанку було відмовлено у стягненні.

Суд першої інстанції констатував, що банк не надав доказів того, що зробив платежі на користь УЄФА, в результаті чого у банку могло виникнути право вимоги до "1 + 1 Продакшн".

Крім того, суд звернув увагу, що, відповідно до підписаних договорів, гарантія втрачає силу не пізніше ніж 20 грудня 2016 року. Оскільки в цей час в банку працювала тимчасова адміністрація, то, за висновком суду, навіть у разі отримання коштів від TV Media Planet Limited Приватбанк в силу законодавчих обмежень не повинен був робити платіж на користь УЄФА.

Верховний Суд залишив в силі рішення попередніх інстанцій, відмовивши Приватбанку.

Економічна правда