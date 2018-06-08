Депозити 90 тисяч найбагатших українців перевищують 160 мільярдів

Майже 90 тисяч українців зберігають на депозитах в банках сумарно 161,833 мільярда гривень.

Про це повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик під час презентації опитування про ознайомленість споживачів з системою гарантування вкладів, повідомляє FinClub.

За даними Фонду, депозити на суму понад 500 тис. гривень в Україні мають 89,8 тис українців (0,22% від усіх вкладників). Але загальна сума їхніх заощаджень становила 161,8 млрд гривень (39,86% по сумі від усіх вкладів) або в середньому 1,8 млн гривень на людину.

Найбільшою категорією вкладників є, ті у кого депозити від 10 гривень до 100 тис гривень. Таких в Україні 23,4 млн клієнтів, або 58% від усіх вкладників. При цьому разом вони тримають на депозитах менше, ніж заможні українці: 100 млрд гривень проти 161,8 млрд гривень.

Масової категорією також є клієнти, у яких на рахунках до 10 гривень (в середньому по 1,5 гривень). Таких клієнтів 16,1 млн. Наголошується, що вклади до 10 грн не гарантуються Фондом.

Від 100 тис до 200 тис гривень на депозитах знаходяться у 476 тис українців. Сумарно їх вклади становлять 69 млрд гривень.

Від 200 тис до 500 тис гривень в банках тримають 268,5 тис громадян - на загальну суму 75 млрд гривень.

Всього в Україні налічується 40,3 млн клієнтів-фізосіб із загальною сумою заощаджень 405,9 млрд гривень.

Економічна правда