Антимонопольники відмовилися розслідувати підвищення цін на проїзд у Києві

Антимонопольний комітет заявив, що питання про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутках Києва не входить до його компетенції.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

"Питання щодо встановлення та обґрунтованості тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування у місті Києві відносяться до компетенції Київської міської державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

В АМКУ відзначили, що таке рішення прийнято на підставі статті 5 Закону України "Про автомобільний транспорт", статті 28 "Про місцеве самоврядування в Україні" і статті 8 "Про міський електричний транспорт".

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація вирішила підвищити тарифи на проїзд в наземному і підземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.

За словами мера Києва Віталія Кличка, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка.

Водночас, додав Кличко, є необхідність оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві, і на це потрібні значні кошти.

Крім того, підкреслив мер, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть йти працювати за низьку зарплату.

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Економічна правда