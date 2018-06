Офшор Коломойського домігся призупинення суду у справі Приватбанку

Київський апеляційний адміністративний суд Києва призупинив розгляд апеляційної скарги Національного банку на рішення про визнання протиправним та скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки Приватбанку в жовтні 2016 року.

Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 7 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Таке рішення суд пояснив тим, що отримав клопотання адвоката Triantal Investments Ltd., який заявив про завершення його повноважень на представлення компанії в суді.

Згідно з чинним законодавством, в такому випадку компанія отримує до півроку на підготовку до судового засідання, пояснив представник НБУ в суді Іван Пріцак.

Як повідомлялося, кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, яка раніше була одним з найбільших акціонерів Приватбанку, оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів.

Зокрема, компанія в березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило можливим націоналізацію банку.

Нацбанк подав апеляцію 2 квітня цього року.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.

