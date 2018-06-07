МВФ проаналізує закон про Антикорупційний суд

МВФ проведе аналіз закону про Антикорупційний суд на предмет його відповідності домовленостям, досягнутим у контексті програми реформ.

Про це йдеться у прес-релізі МВФ.

"Верховна Рада України схвалила сьогодні законопроект про Вищий Антикорупційний Суд, доповнивши цим новим засадничим компонентом антикорупційну стратегію влади України. Фахівці МВФ проведуть аналіз документу на предмет його відповідності домовленостям, досягнутим у контексті програми реформ, що підтримується МВФ", - наводяться слова представника МВФ Йости Люнгмана.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала законопроект про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті були зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону 800 млн дол.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

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Економічна правда