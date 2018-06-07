Одна з найбільших угод в історії агробізнесу: Bayer завершила придбання Monsanto

Німецька хімкомпанія Bayer AG завершила операцію зі злиття з американською Monsanto Co., світовим лідером в біотехнології рослин.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що акції Monsanto більше не продаватимуться на Нью-Йоркській фондовій біржі, оскільки відтепер Bayer є єдиним власником компанії.

"Акціонери Monsanto отримають 128 доларів за одну акцію. Відповідно до вимог умовного схвалення Міністерства юстиції США, інтеграція Monsanto в структуру компанії Bayer відбудеться після завершення процесу передачі активів компанії BASF в рамках реалізації окремих бізнес-напрямків. Очікується, що сам процес інтеграції почнеться приблизно через два місяці", - повідомили в компанії.

Відзначається, що член правління Bayer Ліам Канд очолить об'єднаний підрозділ Crop Science, як тільки почнеться інтеграція. До цього часу Monsanto буде вести свою діяльність незалежно від Bayer.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України дозволив горизонтальне та вертикальне злиття німецької компанії "Bayer Aktiengesellschaf" та американської "Monsanto Company"на ринках хімічних засобів захисту рослин та насіння сільськогосподарських культур та овочів у серпні 2017 року.