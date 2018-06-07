"Укрзалізниця" вирішила відкрити свої гроші для моніторингу
ПАТ "Укрзалізниця" буде повністю розкривати для публічного доступу всю інформацію про свої фінансові трансакції.
Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов під час прес-конференції у середу, присвяченій приєднанню компанії до E-Data.
"Після запуску цієї системи в роботу "Укрзалізниця" буде першою компанією в Україні, котра буде повністю розкривати всю інформацію в повному обсязі про всі свої фінансові трансакції. Крім нас, на сьогодні подібне робить тільки Держказначейство", - повідомив Кравцов.
"Відтепер завдяки E-Data клієнти, партнери, інвестори, представники ЗМІ та всі охочі зможуть відслідковувати інформацію про трансакції Укрзалізниці на сайті spending.gov.uа", - йдеться у повідомленні компанії.
За словами директора з економіки і фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрія Рязанцева, на першому етапі компанія завантажить понад 21 тис. транзакцій за перший квартал поточного року на загальну суму понад 2,3 млрд гривень.
"Загалом у 2018 році планується опублікувати понад 100 тис. трансакцій на загальну суму понад 10 млрд гривень. Таким чином, усі охочі зможуть побачити всю інформацію щодо договорів Укрзалізниці", – зазначив він.
Рязанцев також повідомив, що користувачі сервісу зможуть побачити інформацію щодо співпраці Укрзалізниці з понад 4 тисячами контрагентів, оскільки інформація в системі E-Data повністю відображає всі платіжні реквізити, включаючи назву контрагента та призначення платежу.
Економічна правда