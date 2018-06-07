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Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро

Четвер, 7 червня 2018, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 червня на рівні 26,16 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,78 гривні (на 6 червня - 30,53 гривні за євро – ЕП).

За 10 російських рублів дають 4,2193 гривні.

Нагадаємо, 6 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,16 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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