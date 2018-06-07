Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 червня на рівні 26,16 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,78 гривні (на 6 червня - 30,53 гривні за євро – ЕП).

За 10 російських рублів дають 4,2193 гривні.

Нагадаємо, 6 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,16 гривні за долар.

Економічна правда