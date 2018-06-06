США ввели санкції проти української авіакомпанії

США внесли до списку антиіранських санкцій українську авіакомпанію "Дарт".

Про це йдеться у повідомленні Федерального регістру США.

Згідно з повідомленням, такий захід застосований у зв'язку з тим, що зазначений перевізник співпрацював з іранською авіакомпанією Caspian Air.

Caspian Air потрапив під санкції з огляду на підтримки Корпусу вартових ісламської революції шляхом перевезення персоналу і незаконних матеріалів, включаючи зброю, з Ірану до Сирії.

Офіційно санкції будуть надруковані 7 червня 2018 року, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у вересні 2017 року США вже вводили санкції проти українських авіакомпаній "Дарт" і "Хорс" за співпрацю з іранськими перевізниками.

На початку року стало відомо, що "Дарт" зупинила виконання власних авіарейсів через низьке завантаження.

Пізніше український авіаперевізник вирішив повернутися на ринок під новим брендом.

Авіакомпанія "Дарт" існує як чартерний авіаперевізник з 1997 року. Експлуатує літаки Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 та Boeing 737-300/500.