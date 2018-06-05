У ДФС відзвітували про перевиконання планів Мінфіну зі збору податків

У січні-травні 2018 року до загального фонду державного бюджету зібрано 345 мільярда гривень платежів, що контролюються ДФС, що на 13,4%, або на 40,8 мільярда гривень більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

До загального фонду держбюджету з початку 2018 року зібрано 219,3 млрд гривень податкових платежів, що на 15,7%, або на 29,8 млрд гривень перевищує минулорічний показник.

Надходження митних платежів у січні-травні до загального фонду держбюджету становили 125,6 млрд гривень та перевищили минулорічні показники на 9,6%, або на 11 млрд гривень.

У травні цього року до загального фонду держбюджету надійшло (сальдо) 69,5 млрд гривень. Це на 25%, або на 13,8 млрд гривень перевищує надходження травня минулого року.

Надходження податкових платежів у травні становили 43 млрд гривень та перевищили минулорічні на 34%, або на 10,9 млрд гривень.

До загального фонду держбюджету у травні надійшло 26,6 млрд гривень митних платежів, що на 13%, або на 3 млрд гривень перевищує минулорічний показник.

Економічна правда