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Наступного року тарифи на воду для киян можуть зрости на 50%

Вівторок, 5 червня 2018, 13:25
 

Розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в 2019 році, за підрахунками "Київводоканалу", зміниться в середньому на 49,6% і становитиме 23,17 гривні.

Про це було заявлено на відкритому обговоренні пропозицій "Київводоканалу" щодо встановлення на 2019 рік тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

У компанії відзначили, що розрахунок тарифів на 2019 рік виконано відповідно до вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

"Перегляд обумовлений зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, розміру ренти, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань, ремонтів основних засобів", - зазначила директор Департаменту економіки і фінансів Ірина Кирилюк.

Генеральний директор ЗАТ "АК "Київводоканал" Дмитро Новицький в свою чергу підкреслив, що якщо тарифи будуть нижчими, можливі наслідки як технічного, так і фінансового характеру.

"Підприємство втратить можливість реагувати на аварійно-відновлювальні роботи і в повному обсязі виконувати їх. Також великою проблемою є відтік кваліфікованих кадрів, і без збільшення тарифу ми і надалі будемо їх втрачати", - підкреслив він.

Він додав, що розрахунок тарифів будуть виносити на розгляд НКРЕКП тільки після того, як будуть розглянуті всі зауваження.

Наразі тариф для мешканців багатоповерхових будинків на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення становить 15,492 грн.

Економічна правда

вода тарифи Київводоканал
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