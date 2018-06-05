Суд остаточно відмовив компанії Онищенка у видобутку газу біля Криму

Верховний Суд підтримав розірвання договору про спільний видобуток природного газу між державним "Чорноморнафтогазом" і ЗАТ "Пласт" Олександра Онищенка.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Верховний Суд залишив в силі рішення попередніх інстанцій щодо компанії "Пласт" про розірвання договору про спільний видобуток на Стрілецькому і Архангельському родовищах.

"Договір про спільну діяльність визнаний недійсним", - повідомили в Генпрокуратурі.

Договір про спільну діяльність компанії уклали в березні 2014 року: "Пласт" отримував право на використання двох родовищ "Чорномонафтогазу", а натомість зобов'язався внести 71 млн грн, з яких надав тільки 1 млн грн.

Генпрокуратура вважає, що при використанні держмайна "Пласт" завдала державі близько 20 млн грн збитків.

Компанія "Пласт" належить Олександру Онищенкові. Йому також належать компанії ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма Хас", "Природні ресурси+", у яких були договори про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" (100% дочка НАК "Нафтогаз України").

Онищенка та ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укргазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

У червні було затримано 11 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми, в результаті дії якої державі було завдано збитків на рівні 3 млрд грн.

Економічна правда