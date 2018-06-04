Одеський припортовий завод приватизують із залученням радника

Одеський припортовий завод буде приватизовано за новим законом, що передбачає залучення радника Мінекономрозвитку для підготовки продажу пакета акцій.

Про це повідомляє в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Наразі триває підготовка конкурсу з відбору радника.

"Одеський припортовий завод буде приватизовано за новим законом, із залученням радника. Зараз триває робота з підготовки конкурсу з відбору радника, і щойно МЕРТ визначиться зі своєю кандидатурою до складу комісії, переходимо до формування завдань раднику і умов аукціону", - зазначив Трубаров.

За його словами, паралельно триває робота з іноземними радниками в рамках робочої групи з приватизації, яку очолює міністр Кабміну Олександр Саєнко щодо пошуку шляхів реструктуризації боргів ОПЗ.

Як наголосив Трубаров, "завдання - успішна приватизація і працюючий ОПЗ".

Раніше продаж ОПЗ планували, як зауважив Трубаров, "відповідно до перехідних положень нового закону, тобто за нормами попереднього закону, оскільки передприватизаційна підготовка розпочалася до вступу в дію нового закону".

Економічна правда