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Котирування гривні на міжбанку трохи "підросли"

Понеділок, 4 червня 2018, 17:10
 

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14-26,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,14-26,16 гривні;

Євро - 30,62-30,64 гривні;

Російський рубль - 0,4215-0,4222 гривні.

Нагадаємо, 4 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,12-26,14 гривні за долар.

Економічна правда

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