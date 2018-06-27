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Гривня знижується на закритті міжбанку

Середа, 27 червня 2018, 17:25
 

27 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,36 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,32-26,36 гривні;

Євро - 30,55-30,59 гривні;

Російський рубль - 0,4164-0,4173 гривні.

Нагадаємо, 27 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,25-26,35 гривні за долар.

Економічна правда

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