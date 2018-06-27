Гривня знижується на закритті міжбанку

Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі ЕП разом з іншими 19 організаціями увійшла в коаліцію за скасування мораторію на продаж землі. Головна вимога — скасувати мораторій з 1 січня 2019 року.

Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами" У Верховній Раді зареєстровані законопроекти, покликані зменшити вартість імпортних авто і поставити крапку в історії з їх нелегальним ввезенням. Як саме це буде відбуватися — в матеріалі голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної для ЕП.