Гривня знижується на закритті міжбанку
Середа, 27 червня 2018, 17:25
27 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,36 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,32-26,36 гривні;
Євро - 30,55-30,59 гривні;
Російський рубль - 0,4164-0,4173 гривні.
Нагадаємо, 27 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,25-26,35 гривні за долар.
Економічна правда
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