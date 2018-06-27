Мінрегіон дозволив будувати дитсадки в багатоповерхівках

Дитячий садок у Швеції фото дмитра макагона

Новими державними будівельними нормами дозволено розміщення в житлових будинках вбудованих і вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба міністерства.

"Зараз для комфорту людей ми в ДБН по дошкільним навчальним закладам прописали норму, що дозволяє проектувати невеликі вбудовані та вбудовано-прибудовані дитсадки на перших поверхах житлових будинків", - сказав Парцхаладзе.

"Сьогодні, на жаль, є проблема, коли не вистачає дитячих садків. Особливо у великих містах, де центральні райони ущільнюються і часто не вистачає місця для розміщення великих окремих дитячих садків. Тому темпи житлового будівництва перевищують розвиток соціальної інфраструктури і потрібно цю ситуацію вирівнювати" , - пояснив заступник міністра.

За словами Парцхаладзе, такі невеликі дитсадки будуть зручними для батьків і дітей.

Як повідомили в Мінрегіоні, при розміщенні таких дитсадків повинні обов'язково враховуватися пожежні вимоги з проектування дошкільних навчальних закладів, а також відповідні норми ДБН по житлових будинках.

Крім цього, земельна ділянка такого навчального закладу повинна бути відділена парканом і зеленими насадженнями від прибудинкової території житлового будинку.

Організація та озеленення групових майданчиків, інсоляція і освітленість приміщень вбудовано-прибудованого і вбудованого дошкільного закладу повинні відповідати вимогам ДБН щодо захисту територій і будинків від шуму і вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я.

Крім цього, в нових ДБН по дошкільним навчальним закладам вводиться ряд змін для поліпшення комфорту і безпеки дітей. Зокрема, це стосується обов'язкового облаштування інклюзивного простору в приміщеннях і впровадження енергозберігаючих технологій і матеріалів.

Нові ДБН вступають в дію з 1 жовтня 2018 року.

Як повідомлялося, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг при новому будівництві та реконструкції доріг.

Економічна правда