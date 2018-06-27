Інвестори Facebook хочуть звільнити Цукерберга
Інвестори, які вклали в Facebook в цілому 3 мільярди доларів, вимагають відставки Марка Цукерберга з посади голови правління і поділу посад голови правління та гендиректора.
Про це повідомляє Комерсант із посиланням на Business Insider.
Журналісти BI поговорили з шістьма акціонерами соціальної мережі - кожен з них погодився з тим, що невдоволення методами управління компанією досягло піку з 2012 року, коли Facebook вийшла на біржу.
За останні кілька місяців компанія була втягнута в серію скандалів, найгучніший з яких пов'язаний з Cambridge Analytica і витоком даних 87 млн користувачів соцмережі.
Акціонерів не влаштовує те, як компанія реагує на них, а виною тому, на думку інвесторів, є в корені невірна структура керівництва компанією - зараз Цукерберг де-факто недоторканний.
"У нас є побоювання щодо структури правління, які компанія, здається, не готова усунути, а це може привести до виникнення проблем - репутаційних, з регуляторами та інших", - заявив фінансовий інспектор Нью-Йорка, який контролює акції Facebook на загальну суму в 895 млн доларів через пенсійні фонди міста.
Нагадаємо, Цукерберг назвав себе "кращим керівником" для Facebook незважаючи на скандал с CA.
Економічна правда
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