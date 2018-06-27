Українське місто вперше за 4 роки розмістило облігації
Державний Ощадбанк розмістив облігації внутрішньої місцевої позики Львова серій G та H на загальну суму 440 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба банку.
"Розміщення облігацій Львівської міської ради є першим розміщенням в Україні за чотири роки: востаннє подібне розміщення відбулося в 2014 році", - йдеться в повідомленні.
Ощадбанк розмістив облігації на фондовій біржі ПФТС.
Номінальна прибутковість облігацій становить 17,89% річних, термін обігу - 3 роки.
Кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури міста.
Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло Львову довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валютах на рівні В- зі "стабільним" прогнозом.
Агентство передбачало випуск Львовом облігацій у 2018 році.
Fitch відзначав, що в разі випуску облігацій, прямий борг Львова залишиться низьким — в межах 4,7% поточних доходів бюджету (у 2014-2017 роках - 0,1%).
Економічна правда
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